Si stacca intonaco dalla scuola, Forza Italia: "Grave episodio, check-up a tutte le strutture"

Quanto avvenuto alla Scuola Media Fermi deve interrogarci urgentemente su come vengono svolti i lavori di manutenzione nelle nostre strutture scolastiche e nei luoghi pubblici in genere a Capraia e Limite. Serve un immediato check up in tutte le strutture per scongiurare altri rischi – così si esprimono Diego Crocetti, Coordinatore di Forza Italia a Capraia e Limite e Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia - centrodestra per il cambiamento.

Il distacco di una parte dell’intonaco nella parte esterna della scuola media - continuano - non può passare sotto silenzio o, peggio, essere considerato un qualcosa che può sempre accadere. Negli edifici pubblici, ma in particolare nelle scuole frequentate dai nostri ragazzi, questi episodi non sono assolutamente accettabili e ora urge che l’amministrazione fornisca spiegazioni chiare sulle ragioni del distacco e soprattutto circa gli interventi di manutenzione e screening che vorrà mettere necessariamente in campo per evitare che situazione del genere si ripetano.

Vi è di più - proseguono i due esponenti di Forza Italia - dobbiamo assolutamente comprendere in che modo avverrà il ripristino e pretendere che questo avvenga in tempi rapidi, non prima però di aver valutato approfonditamente il livello di staticità dell’intero intonaco della scuola e per questo inviteremo i rappresentanti di “Capraia e Limite Viva” a presentare un’interrogazione apposita sul punto.