Use Rosa tenta di sognare contro Venezia in vetta

Lassù dove vola l'Umana Reyer Venezia è ancora troppo alto anche per la splendida Scotti di questo campionato, ma domenica alle 18 al Pala Sammontana (arbitri Tallon di Bologna, Di Marco di Ferrara e Castellaneta di Bolzano) le ragazze di coach Alessio Cioni si presenteranno comunque alla capolista con tanta voglia di far bene e giocare la propria partita.

"Venezia è squadra che non ha bisogno di presentazioni - attacca coach Alessio Cioni - è la capolista e sta facendo una stagione incredibile con numeri che parlano da soli. Ha giocatrici di livello assoluto e straniere che alternano rendendola difficilmente decifrabile.

Questo rende difficile anche preparare una partita che affrontiamo comunque a cuor leggero e che ci deve servire per preparare i due spareggi che poi ci restano da giocare contro San Martino e Geas.

Alla sfida con Venezia chiedo che le ragazze riescano a mantenere intensità e fluidità per tutti e quaranta i minuti indipendentemente da quello che sarà il risultato. Speriamo di fare una gara di alto livello senza gli alti e bassi che si sono visti anche mercoledi a Broni. Misurarsi con simili avversari aiuta sempre a crescere".

Come detto da coach Alessio Cioni, l'Umana Reyer Venezia è prima in campionato avendo perso solo una partita. Allenata da coach Giampiero Ticchi ha un organico di primo livello col quale affronta sia il campionato italiano che le coppe europee. Per la Scotti un impegno proibitivo ma una gara che, comunque, sarà bello giocare.

La partita, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use Basket Empoli