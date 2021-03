Ieri si sono tenuti i funerali di Marco Scardigli, padre di famiglia 45enne scomparso a Bassa dopo una malattia che per alcuni mesi lo ha debilitato fino alla scomparsa. Lavorava alla Berni di Sovigliana. Lascia la moglie Ilaria e due figli, come riporta il quotidiano 'Il Tirreno'. La frazione cerretese ha espresso il lutto oltre che durante le esequie alla chiesa di Santa Maria Assunta anche sui social network, per una famiglia distrutta dal lutto.