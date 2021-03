Bisonte Firenze mette ko il Montesport

RINASCITA BISONTE FIRENZE - CORBINELLI MONTESPORT : 3 - 0

Sabato 27 marzo ore 18:30 Firenze Pala Coverciano

parziali : 25 - 16 in 21 minuti; 25 - 14 in 22 minuti; 25 - 20 in 27 minuti

totale durata set: 1 ora e 10 minuti

RINASCITA BISONTE FIRENZE: VITTORINI, TORRINI (K), ACCIARRI, LAPINI, GALLI, NERI, GOLFIERI (L1); ne GABBRIELLI, MIGLIORINI, BACCI, SVELTI, MASINI, GIUNTINI (L2)

Allenatore: SIG.RA FRANCESCA VANNINI

CORBINELLI MONTESPORT : ALDERIGHI, CALAMAI (K), BELLINI, PIETRELLI, MAZZINI, MANGINI, VITRO' (L), PARA, DOZI; ne CHECCHI, MAZZINGHI

Allenatore: SIG. LUIGI CANTINI

ARBITRI: 1° arbitro SIG. GEMMA di Massa; 2° arbitro SIG.RA BRUNO di La Spezia

--------------------------------------------------

La Corbinelli Montesport perde nettamente a Firenze contro la Rinascita Bisonte Firenze con il piu' classico dei punteggi : un secco 3 a 0 dopo 1 ora e 10 minuti di gioco.

Le ragazze di coach Cantini non sono mai entrate in partita e sono sembrate sottotono rispetto alla partita vinta in casa sabato scorso contro Ambra Cavallini Pontedera ad eccezione del 3° set dove hanno giocato punto a punto con le fiorentine mollando il parziale solo nelle battute finali.

Diciamo subito che le padroni di casa sono sembrate nettamente superiori alle montespertolesi imponendo il loro gioco e sfoderando una prestazione eccellente in tutti i fondamentali; attente in ricezione, precise in battuta e incisive in attacco, con il libero Golfieri sugli scudi, supportata dalle attaccanti Torrini, Lapini e Galli.

Un match quasi mai in discussione per la Rinascita Bisonte Firenze che si e' imposta nei primi due set con il punteggio di 25 a 16 e 25 a 14; più combattuto il terzo set che ha visto comunque prevalere la truppa di Vannini e Rovai per 25 a 20.

Una bella compagine quella allenata da coach Vannini che non a caso naviga nei quartieri alti della classifica provvisoria del campionato B2 girone H1.

Ma veniamo allo specifico dei parziali:

1° set

Sestetto collaudato per coach Cantini che ripropone sul parquet del Pala-Coverciano Alderighi in cabina di regia, Pietrelli e Bellini di banda, Mazzini e Mangini centrali, capitan Calamai opposta e Vitro' nel ruolo di libero.

Le battute iniziali del primo parziale vedono sostanzialmente un equilibrio nel gioco e nel punteggio : buoni fraseggi di gioco da ambo le parti dove le difese risultano protagoniste (6 - 6; 8 -8; 9 - 9); da segnalare sul punteggio di 11 a 9 per le padroni di casa, l'infortunio della metronoma della Corbinelli Montesport Caterina Alderighi, costretta ad uscire dal parquet definitivamente e sostituita dall'altra regista Giulia Para.

Le ragazze fiorentine, guidate da Lapini e Galli, mettono la gara su binari ben precisi e piazzano un tremendo break di 7 a 0 portandosi avanti sul punteggio sul 17 a 10; dall'altra parte della rete, le montespertolesi faticano a ritrovare gioco e convinzione e lasciano cosi' agevolmente il parziale alla Rinascita Bisonte che, dopo 21 minuti di gioco, se lo aggiudica con il punteggio di 25 a 16

2° set

Secondo set fotocopia del primo, non muta il copione della gara.

Le padroni di casa non mollano mai il controllo delle operazioni e guidano sempre con autorita' portandosi avanti nel punteggio gia' dalle battute iniziali (8 -5; 11 - 8)

A metà parziale nuovo e tremendo break delle fiorentine; Torrini, Lapini ed Acciarri mettono in grave difficolta' la retroguardia montespertolese che risulta fragile ed imprecisa a muro e negli attacchi ( 16 -8; 20 - 10)

Anche in questo set da registrare un infortunio in casa Corbinelli Montesport con il libero Vittoria Vitro' che e' costretta ad uscire prudenzialmente dal parquet per una pallonata in piena faccia e sostituita, per l'occasione, dall'attaccante Benedetta Dozi.

Non sembrano contente le ragazze di coach Vannini che con costanza, precisione e razionalita' controllano agevolmente anche questo parziale e se lo aggiudicano con il punteggio di 25 a 14 dopo 22 minuti di gioco.

3° set

Rientra sul parquet il libero Vittoria Vitro' per le ospiti ed esce Benedetta Dozi.

Il terzo parziale risulta piu' combattuto con la Corbinelli Montesport che cerca di invertire la rotta , cercando di riscattare la prova opaca dei precedenti due set, mettendo in costante difficolta' le ragazze di casa; capitan Calamai Pietrelli e Bellini sono agguerrite e portano attacchi a ripetizione da ogni parte del campo, dando l'impressione di controllare il terzo parziale (7 -9; 10 -13; 13 -15) ma purtroppo, come recitera' il punteggio finale, non sara' cosi.

Si va avanti cosi' con le ragazze montespertolesi avanti nel punteggio fino al 19 a 18; poi la squadra di casa reagisce e mette la freccia, imbocca la corsia di sorpasso allungando nel punteggio fino al 25 a 20 dopo 27 minuti di gioco

Questo il commento di coach Cantini della Corbinelli Montesport: "Sapevamo che andavamo ad incontrare una squadra forte ed organizzata, composta da giovani atlete selezionate in ogni reparto.

Anche stasera abbiamo giocato una buona pallavolo; sono soddisfatto della prova delle mie ragazze perche' ho visto buone trame di gioco, ma come al solito nei momenti cruciali del match caliamo di tensione e di concentrazione facendoci rimontare come successo nel terzo set.

Il nostro approccio mentale e la componente emotiva, quest'anno, ci hanno penalizzato parecchio, al di la' del fattore tecnico; nei momenti topici della gara ci rilassiamo e ci adagiamo, non riuscendo ad avere il guizzo vincente. Peccato perche' le ragazze meriterebbero qualche soddisfazione in piu' soprattutto per l'impegno e la dedizione che mettono durante gli allenamenti settimanali"

Fonte: Montesport