Cinquecento colombe pasquali dalla farmacia di Capanne ai clienti

La farmacia comunale Civitas di Capanne (Montopoli), da lunedì 29 marzo, promuove una nuova iniziativa, consegnando in omaggio ai propri clienti la colomba pasquale, un dolce senza tempo, come simbolo di speranza per una nuova rinascita.

La distribuzione delle colombe, avverrà presso la suddetta farmacia a partire da lunedì 29 marzo per tutta la settimana antecedente la Pasqua, fino a esaurimento scorte. L’iniziativa promossa mette a disposizione 500 colombe.

Un gesto che l’Amministrazione Comunale e lo staff della farmacia vuole riconoscere alla clientela come segno di solidarietà in questo periodo storico difficile. La farmacia comunale Civitas augura a tutti una Serena Pasqua.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno