Quindici ragazzi non hanno saputo rinunciare a festeggiare il 18esimo compleanno di un amico e per questo dovranno essere multati per inosservanza delle norme anti-Covid. La scoperta è avvenuta per mano della polizia di Firenze che ieri ha trovato l'evento festeggiato in un'abitazione di via Faenza, nel centro città. Tutti sono stati multati, l'importo com'è noto è di 400 euro.