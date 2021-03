Il "Presepe Pasquale" di Pontedera raccoglie fondi per i bambini della Tanzania

In questa particolare domenica con il Vangelo e con il cuore siamo entrati a Gerusalemme per iniziare a prepararci alla Settimana Santa, momento cruciale dell’anno per noi cristiani.

Anche questo anno abbiamo scelto di accompagnare ciascuno di noi alla meditazione di queste importanti giornate con la rappresentazione di un presepe Pasquale.

Proprio dove qualche mese fa abbiamo riprodotto la nascita del Bambino, adesso potete trovare il racconto della gioia della Resurrezione.

La nostra rappresentazione come quella di dicembre è volta alla raccolta fondi per acquistare materiale ortopedico che servirà a preparare le protesi per i bambini del mlali, in Tanzania.

Le offerte raccolte andranno a sommarsi alle donazioni di Natale, per la quale ancora oggi ringraziamo la generosità della comunità, infatti abbiamo raggiunto la somma di 1.200 euro.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno prestato le loro mani e il loro tempo per regalarci qualcosa di così prezioso come una rappresentazione Pasquale e per la volontà di continuare a sostenere le opere missionarie dei nostri frati cappuccini in Africa.

Fonte: Presepisti della Chiesa dei Cappuccini di Pontedera