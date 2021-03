Il Rotary non si ferma, donato defibrillatore a Castel di Signa

Non si ferma il Rotary Club Bisenzio Le Signe, il quale, nonostante la pandemia abbia impedito le attività in presenza, continua a lasciare un segno sul territorio.

Si è svolta infatti oggi in Castel di Signa, la donazione da parte del Rotary Club Bisenzio Le Signe di una postazione fissa con defibrillatore automatico, che sarà posizionato presso il Circolo Stella Rossa, che ha voluto fortemente sostenere questa donazione fornendo lo spazio e tutto il supporto logistico che ne consentiranno l’utilizzo e la manutenzione da parte della Pubblica Assistenza di Signa.

Ed è proprio inserita nell’ambito del progetto della Pubblica Assistenza “Signa ci sta a cuore”, mirato a rendere il comune “cardioprotetto” individuando punti strategici del territorio dove collocare questi preziosi salvavita, il service odierno del Rotary Club Bisenzio Le Signe effettuata in collaborazione con l’International Rotary Foundation.

Alla cerimonia che si è svolta all’aperto, fuori del Circolo Stella Rossa, dove la postazione sarà installata gratuitamente dalla ditta CFA del nostro socio Enzo Lagonigro, erano presenti il Presidente del Rotary Club Bisenzio Le Signe, Fabrizio Fossi con il Presidente della Commissione Rotary Foundation Raimondo Perodi Ginanni, il Presidente della Pubblica Assistenza Matteo Carrai, la Presidente del Circolo Stella Rossa, Ramona D’Aiuto con il Vicepresidente Massimiliano Vardaro, e per l’autorità comunale il Sindaco di Signa, Giampiero Fossi e il Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Campigli.

Il Presidente del Rotary, Fabrizio Fossi, nel ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile la donazione, partendo dai soci del club che hanno contributo direttamente, ha detto di essere particolarmente contento di questa donazione che “copre in tal modo una parte del territorio signese i cui abitanti hanno un’età elevata, come ricordato dalla presidente Ramona D’Aiuto, ma che diventa anche un punto di grande aggregazione per tantissime persone in occasione dei festeggiamenti medievali”.

L’intervento di Raimondo Perodi Ginanni ha rammentato di come la Rotary Foundation accompagni e supporti da sempre quegli interventi che vanno a realizzare opere che aiutano la popolazione.

Il presidente della Pubblica Assistenza di Signa ha ricordato l’importanza di queste nuove tipologie di defibrillatori, utilizzabili anche da chi non ha competenze specifiche, ma che in caso di bisogno potranno essere utilizzate direttamente con le indicazioni del 118.

Il Sindaco ha voluto testimoniare con il suo intervento la soddisfazione per tale donazione affermando: “speriamo e ci auguriamo che tutti i luoghi strategici del territorio vengano forniti di strumenti salvavita”.

Il Rotary Club Bisenzio Le Signe, e tutti i suoi soci, continueranno ad operare ed a far sentire la loro voce perché lo scopo per il quale hanno deciso di costituirsi prosegua a beneficio della comunità.