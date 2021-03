Auto in fiamme a Fucecchio, soccorsa 54enne

Una vecchia utilitaria, una Ford Fiesta, guidata da una 54enne è andata in fiamme questa mattina a Fucecchio, nella trafficata via Battisti. Il fatto è accaduto poco prima delle 13. La donna alla guida è stata soccorsa dai sanitari inviati dal 118, nello specifico un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Fucecchio. Sul posto anche i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere l'area in sicurezza. Non è noto ancora il motivo per cui l'auto sia andata in fiamme.