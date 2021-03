Lista civica a Carmignano, Azione e +Europa si rendono disponibili

Azione e +Europa, preso atto degli sviluppi recenti legati alla possibile costituzione di una lista di stampo prettamente civico per quanto concerne le elezioni amministrative a Carmignano di ottobre 2021, si rendono disponibili per un confronto su temi , contenuti e programmi per il territorio carmignanese , assicurando la propria eventuale disponibilità ad un passo indietro di simboli di partito nel nome del civismo qualora venissero trovate sintesi e tematiche convergenti nel merito.

Stefano Micheloni per Carmignano in Azione

Jonathan Targetti per +Europa Prato