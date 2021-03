Manutenzione della Volterrana, interrogazione Lega a Gambassi Terme

"Dal 2004, anno in cui abbiamo cominciato a rappresentare i cittadini nel Consiglio comunale di Gambassi Terme, con Marco Cordone e nelle varie Istituzioni dove siamo stati presenti negli anni(dal Circondario Empolese Valdelsa alla Provincia di Firenze), il nostro interesse sulla manutenzione e messa in sicurezza della Sp 4 - Volterrana, una via di comunicazione fondamentale per la nostra zona, non è stato occasionale ma costante nel tempo; ricordo in merito un'interrogazione dello stesso Cordone, oggi Consigliere Nazionale dell'ANCI, al Sindaco Campinoti, del marzo 2018", così si esprime Marco Manuelli(Capogruppo della Lega - Centrodestra nel Consiglio comunale di Gambassi Terme).

Il Consigliere Manuelli entra nel vivo del problema dichiarando: "Nel Consiglio comunale di domani lunedì 29 marzo, sarà data risposta ad una nostra interrogazione al Sindaco, presentata con i colleghi Chiaravalloti, Perazzo e Borri, atto attraverso cui vogliamo conoscere lo stato dell'arte dettagliato della Sp 4 - Volterrana, in carico alla Città Metropolitana di Firenze, per quanto riguarda i tratti che attraversano il territorio comunale gambassino e se sia previsto da parte degli Enti preposti, un progetto di sistemazione dell'asfaltatura della strada con adeguati interventi strutturali.

Tre giorni fa, da notizie di media locali, abbiamo appreso che la Città Metropolitana di Firenze(la ex provincia), darà il via a lavori di risanamento e messa in sicurezza delle strade provinciali che dovrebbero riguardare anche la Sp 4 - Volterrana e sentiremo a tal proposito, cosa ci dirà il Sindaco in Consiglio. In ogni caso, verificheremo il tutto anche con i nostri Consiglieri metropolitani Alessandro Scipioni e Cecilia Cappelletti. Rassicuriamo i numerosi cittadini interessati a questi problemi che saremo molto attenti e vigili sul tema".

Gruppo Consiliare Lega Salvini Gambassi Terme