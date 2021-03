Mascherine ai cittadini di Santa Maria a Monte, gli orari

NUOVA DISTRIBUZIONE MASCHERINE ALLA POPOLAZIONE

Prenotazioni al numero 0587/261617 - 0587/261658 (lunedì martedì, mercoledì, venerdì e sabato - 8:30 - 13:30 e giovedì - 8:30 - 13:30 / 15:00 -18:00)

La distribuzione avverrà per la prossima settimana:

MARTEDI' 30 MARZO 2021 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00

MERCOLEDI' 31 MARZO 2021 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00

GIOVEDI 01 APRILE 2021 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00

I cittadini del comune di S.Maria a Monte potranno ritirare un kit di mascherine gratuitamente fornite dalla Regione Toscana. Il nostro comune ha aderito all’Iniziativa promossa dalla Regione.

Il kit è così composto: 1 mascherina FFP3 per ogni cittadino e 1 kit di tipo chirurgico fino a 5 mascherine per ogni nucleo familiare composto da 3 persone, 1 Kit di tipo chirurgico fino a 10 mascherine per nuclei familiari oltre le 3 persone.

Al fine di evitare assembramenti, si dovrà presentare un solo cittadino per ogni nucleo familiare con le tessere sanitarie dei componenti del nucleo, in modo da poter ritirare i kit per tutto il nucleo familiare.

Non serve affrettarsi a ritirare il kit, perché il quantitativo è sufficiente per tutta la popolazione residente. Non è prevista la consegna delle mascherine per i bambini da 0 a 6 anni.

Per ritirare il kit occorre prenotarsi telefonicamente ai seguenti numeri: 0587/261617 - 0587/261658.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte