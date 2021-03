Savino Del Bene - Busto Arsizio, partono i play off

Superati gli ottavi eliminando la Zanetti Bergamo con due netti 3-0, la Savino Del Bene guarda ora ai quarti di finale e alla serie al meglio delle tre gare che la contrapporrà alla Unet E-Work Busto Arsizio.

Si comincia domenica (ore 17.00) con la Gara 1 in programma al Pala E-Work. Gara 2 andrà invece in scena mercoledì 31 marzo (ore 17.30) al Palazzetto dello Sport di Scandicci, mentre l'eventuale Gara 3 è prevista per il 3 aprile in casa di Busto Arsizio.

Quella tra Savino Del Bene Scandicci e Unet E-Work Busto Arsizio è una serie di play off che mette nuovamente di fronte due squadre che fino all'ultima giornata di regular season si sono contese il quarto posto in classifica, poi conquistato dalle bustocche.

La sfida tra scandiccesi e bustocche inoltre è stata una delle più emozionanti rivalità del Girone A della CEV Champions League, contesto nel quale le due formazioni si sono giocate il primo posto del raggruppamento, poi conquistato dalla squadra di Barbolini.

EX E PRECEDENTI

La serie di play off contrappone diverse ex. Nel roster della Unet E-Work Busto Arsizio figurano infatti due giocatrici con un recente passato a Scandicci: la serba Jovana Stevanovic e la canadese Alexa Gray.

Tra le fila della Savino Del Bene sono invece tre le ragazze con un passato a Busto Arsizio: il libero Luna Carocci, la pallegiatrice Letizia Camera e la centrale croata Martina Samadan.

Tredici i precedenti “tricolori” tra le due formazioni, con il bilancio che è favorevole alla Savino del Bene, in grado di imporsi in 8 sfide a fronte di 5 K.O.. Fuori dai confini italiani, come ricordato, le due squadre si sono affrontate due volte in questa stagione di Champions League, con la Savino Del Bene che ha vinto la gara d'andata per 3-2 e con la Unet E-Work che ha ribaltato il risultato a proprio favore nella gara di ritorno.

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI

“Il bilancio dei precedenti è molto equilibrato. C'è stata una sola partita in cui tutte e due le squadre hanno potuto contare sul roster al completo. Le gare passate però contano fino ad un certo punto, conta adesso. Loro sono in salute, una squadra in netto miglioramento. Dovremo fare giocare delle partite tra le migliori della stagione. ”

LE AVVERSARIE

La Unet E-Work Busto Arsizio ha concluso la sua regular season al quarto posto, evitandosi così la fatica degli ottavi di finale dei play off di Serie A1. La squadra lombarda questa settimana è però scesa in campo nella gara di ritorno delle semifinali di CEV Champions League, venendo sconfitta in casa dalle turche del Vakifbank, che imponendosi 0-3 al Pala E-Work, hanno ribaltato il 2-3 dell'andata ed hanno eliminato le bustocche.

Per la sfida di domenica coach Musso, divenuto primo allenatore in corso di stagione, dovrebbe puntare sul 6+1 con Poulter al palleggio e Mingardi da opposto. Gennari e Gray giocheranno in banda. Stevanovic e Olivotto formeranno il tandem di centrali. Leonardi indosserà invece la maglia da libero.

IN TV

La partita fra Unet E-Work Busto Arsizio e Savino Del Bene Scandicci sarà trasmessa in diretta dalla televisione ufficiale della Lega Pallavolo Femminile (LVF TV). La gara sarà visibile in replica su Tele Iride (Lunedì ore 21.20).

Fonte: Savino Del Bene Volley