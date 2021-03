Vandali in piazza a San Miniato, danni al dehors del bar

Dehors messo a soqquadro nella notte, i vandali hanno scombinato la parte esterna del bar Essenza di San Miniato. Il fatto è stato reso noto proprio dai gestori della struttura di piazza del Popolo con un post su Facebook.

Il cartellone con il menù è stato rotto, così come sono state mandate all'aria le sedie.

"Con dispiacere - spiegano - stamattina all'apertura abbiamo trovato una brutta sorpresa, proprio in un momento così difficile per tutti, in cui possiamo lavorare al 10% delle nostre potenzialità, ma che con sforzi e sacrifici continuiamo e vogliamo continuare a svolgere poiché è un messaggio di speranza anche il solo aprire ogni giorno il nostro portone e accendere le luci, che sia soltanto per un caffè da prendere al volo.

E’ quindi ancora più deprimente e fa molto male subire atti vandalici del genere. Abbiamo subito sporto denuncia ai carabinieri e sono state consegnate le registrazioni delle telecamere di quanto avvenuto nella notte".