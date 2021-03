Beatrice Rana in concerto per la Normale

Mercoledì 31 marzo alle ore 21 sul canale youtube della Scuola Normale sarà trasmesso un concerto per pianoforte di Beatrice Rana. La giovane musicista, appena ventottenne, è già considerata una stella tra i virtuosi del pianoforte: si esibisce nelle sale e per i festival più prestigiosi, come la Konzerthaus ed il Musikverein di Vienna, la Philharmonie di Berlinoil Lincoln Center e la Carnegie Hall di New York. Nella prossima stagione debutterà con la Chicago Symphony Orchestra, l’Orchestre de Paris, la Bayerische Rundfunk Sinfonieorchester, la New York Philharmonic e molte altre.

Artista esclusiva Warner Classics, nel 2015 Beatrice Rana ha pubblicato il suo primo album comprendente il Secondo Concerto per pianoforte di Prokofiev e il Primo Concerto di Tchaikovsky con Antonio Pappano e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Il CD ha ricevuto il prestigioso Editor’s Choice della rivistra Gramophone ed il Newcomer of the Year Award del BBC Music Magazine.

L’anno 2017 ha vinto un Gramophone Award nella categoria “Young Artist of the Year” oltre che un Premio Edison nella categoria “Discovery of the Year” per la a pubblicato di un CD con le ‘Variazioni Goldberg’. Nel giugno 2018 è stata nominata Artista Femminile dell’Anno ai Classic BRIT Awards della Royal Albert Hall. Il prossimo album uscirà a ottobre 2019 e sarà dedicato a Ravel e Stravinsky.

Per la stagione concertistica della Normale, cui ha già aderito nel 2016 con un concerto sulle Variazioni Goldberg, propone la Suite francese numero 2 di Johann Sebastian Bach e i 4 Scherzi di Fryderyk Chopin.

Il Concerto è registrato al Teatro Verdi di Pisa, senza presenza di pubblico (come tutti quelli della stagione 2020/2021) e sarà introdotto dal Direttore artistico dei Concerti della Normale, Carlo Boccadoro. È visibile in chiaro per tutti.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa