Disservizi Tim a Montespertoli, due settimane per inviare le segnalazioni

Disservizi di TIM sulla connettività a Montespertoli: ancora 15 giorni per inviare la segnalazione

C'è tempo fino a metà aprile per inviare al Comune di Montespertoli la propria segnalazione sul disservizio di TIM sulla connettività internet.

Una volta raccolte le segnalazioni, il Comune di Montespertoli provvederà a inviarle a TIM SpA per rappresentare le criticità che i cittadini riscontrano in materia di connettività.

Una vera call to action lanciata all'inizio di febbraio dal Comune di Montespertoli, mettendo a disposizione un modulo compilabile per segnalare il disservizio sulla connettività e impegnandosi non solo a mappare le zone non servite, ma anche a inviare in forma anonima tutte le segnalazioni dei cittadini a TIM SpA.

Sul sito internet del Comune di Montespertoli è da oggi presente nell’area tematica “Abitare a Montespertoli”, sezione "Connettività a Montespertoli" (http://bit.ly/ConnettivitàMontespertoli) un modulo con le indicazioni utili per verificare lo stato della propria connettività e segnalarlo correttamente. I moduli dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it oppure consegnati a mano presso l’Ufficio Staff del Sindaco, ubicato al primo piano del Palazzo Comunale di Piazza del Popolo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa