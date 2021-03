Leggerissimo 2, episodio 29: impara l'arte

In radio e podcast ecco di nuovo Leggerissimo. La seconda stagione torna sui vostri device, andiamo a scoprire i consigli di Gianmarco Lotti nella trasmissione di Radio Lady 97.7, con la regia di Irene Rossi.

Per questa ventinovesima puntata i consigli di Gianmarco sono stati Il secolo spezzato delle avanguardie di Philippe Daverio e Gli ultimi giorni di Pompeo di Andrea Pazienza. Nella seconda parte è stata ospite Grazia Pulvirenti, scrittrice recentemente nominata per il Premio Strega con Non dipingerai i miei occhi.

La trasmissione si può ascoltare:

- Su Spreaker cliccando sulla sezione dedicata a Leggerissimo.

- Su Spotify nella pagina di Leggerissimo.

- Su Youtube sul profilo di gonews alla playlist Leggerissimo, il video è anche qua sotto.



Gianmarco Lotti