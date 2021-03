Paolo Mieli nuovo presidente del premio Viareggio Rèpaci

Paolo Mieli è il nuovo presidente del premio Viareggio Rèpaci. I commissari della giuria hanno deciso all'unanimità dopo una riunione online.

All’incontro, convocato dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, e materialmente organizzato dalla segretaria letteraria Costanza Geddes da Filicaia, erano presenti tutti i giurati: Mariapia Ammirati, Marino Biondi, Luciano Canfora, Ennio Cavalli, Marcello Ciccuto, Franco Contorbia, Francesca Dini, Emma Giammattei, Sergio Givone, Giovanna Ioli, Giuseppe Leonelli, Mario Graziano Parri, Gabriele Pedullà, Annamaria Torroncelli, la presidente uscente Simona Costa. Presenti anche, ma senza diritto di voto, ovviamente il sindaco Del Ghingaro e l’assessore alla Cultura Sandra Mei.

"Benvenuto a Paolo Mieli da parte mia e di tutta la Città di Viareggio – ha detto il sindaco Giorgio Del Ghingaro -: è un privilegio averlo come presidente e lo ringrazio per non aver esitato ad accettare. Un ringraziamento doveroso va anche alla presidente uscente Simona Costa, e alla giuria, per il lavoro svolto in questi sette anni: sono stati anni complicati ma, nonostante tutto, il Premio è riuscito a mantenere il proprio prestigio e, nell’ultimo periodo, anche a rivalutarsi".