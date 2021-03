Scritte anti-vacciniste e complottiste a San Romano

"Big pharma controlla tamponi e vaccini" oppure "Siamo una società di zombi". Sono solo alcune delle frasi agghiaccianti trovare al fontanello di San Romano (Montopoli in Val d'Arno). Sono state scritte su dei fogli, stampati e attaccati nelle ultime ore. Ma c'è anche un particolare che riporta a un caso recente.

Il 'Bollettino della libertà', come è stato scritto sui fogli, riporta una serie di presunte verità sui vaccini e sul Coronavirus. Tutte nozioni senza fondamenti scientifici che non è il caso di ripetere: una serie di frasi e citazioni che fa parte dell'armamentario di tutti i complottisti e no vax.

Quel che colpisce è anche un altro bigliettino, scritto a mano e apposto in alto. Qui si leggono alcune offese e si riconosce una grafia ormai nota. Si tratta di quella presente sui bigliettini offensivi trovati tra San Romano e Ponte a Egola - alcuni dei quali erano ciclostilati.

Non si sa di chi sia la mano che ha vergato questo bollettino di controinformazione, sta di fatto che c'è già chi, almeno sui social, ha riconosciuto i fogli per ciò che effettivamente sono: bufale.