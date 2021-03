Sciopero Logistica e Trasporto Merci, "grande adesione" al magazzino Conad

"È un settore importante che deve essere riconosciuto anche dal punto di vista economico, vogliamo il rinnovo del contratto nazionale". Queste alcune delle parole chiave che risuonavano questa mattina al presidio di fronte al magazzino Conad di Montopoli in Val d'Arno. Contro il taglio dei diritti dei lavoratori e per il rinnovo del CCNL, Logistica e Trasporto Merci hanno incrociato le braccia: oggi e domani per il settore è stato indetto uno sciopero nazionale dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti (Qui la notizia). Oltre a Montopoli sono stati diversi i presidi in tutta la Toscana, con manifestazioni per la provincia di Pisa da Pontedera a Pisa e Livorno, in centri di spedizione e magazzini alimentari.

Fulvio Cacace, segretario generale Filt Cgil Pisa (Foto gonews.it)

"Questi lavoratori chiedono di essere rispettati" ha spiegato Fulvio Cacace, segretario generale Filt Cgil Pisa. "Sono quelli che hanno sempre lavorato durante la pandemia, ieri erano eroi e oggi per le aziende sono dei costi. Non ci stanno, vogliono rinnovare il contratto nazionale, vogliono che sia riconosciuto sul salario il lavoro che fanno". Cacace ha parlato di sciopero "molto riuscito" per quanto riguarda il magazzino Conad, poiché su circa 500 lavoratori "stimiamo un 80% di adesioni". Tra le bandiere dei sindacati e i tir in sosta, un centinaio di lavoratori hanno presenziato di fronte all'ingresso del grosso stabile, al centro della pianura tra Capanne e Ponticelli.

In Italia, come spiegano i sindacati, Logistica e Trasporto merci e spedizioni interessano oltre un milione di lavoratori. In Toscana sono decine di migliaia gli addetti, coloro che viaggiano per rifornire le attività commerciali. Il contratto nazionale è scaduto da oltre un anno, il 31 dicembre 2019, e le trattative per il rinnovo sono state sospese nel 2020, a causa della pandemia. Ad oggi il confronto tra sindacati e associazioni datoriali sarebbe ripreso, senza però far registrare cambiamenti. "Adesso è il momento di rinnovarlo - ma, ha incalzato il segretario Filt Cgil Pisa - alcune associazioni datoriali ne approfittano, per voler tagliare i diritti sul contratto nazionale".

Presente a Montopoli anche il Partito Comunista, con il segretario regionale Francesco Sale. "Come Partito Comunista abbiamo voluto essere presenti a questo presidio per appoggiare e dare solidarietà alla giusta lotta dei lavoratori della Logistica, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Oggi non ci sono altre forze politiche qui - ha concluso Sale - c'è solo il Partito Comunista, come sempre al fianco dei lavoratori".

Margherita Cecchin