Solidarietà a Siena, doni dai piccoli della Torre all'ospedale

Uova di cioccolato per i piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei Bambini a Siena. È questo il bel pensiero di Pasqua organizzato dal gruppo piccoli della Contrada della Torre. Un appuntamento speciale per i giovani contradaioli di Salicotto che, nonostante le limitazioni a causa del Covid-19, hanno realizzato un bel gesto di solidarietà nei confronti dei coetanei che stanno trascorrendo il periodo di Pasqua in ospedale. A rappresentare la Contrada della Torre, l’onorando priore Pier Luigi Millozzi, la presidente del gruppo piccoli torraioli, Veronica Sali, il vice presidente Sergio Nuvola. A fare gli onori di casa il professor Mario Messina, direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini, insieme alla coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero che hanno ringraziato di cuore la Contrada.

Fonte: Aou Senese - ufficio stampa