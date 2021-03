Stufa esplode e crolla il solaio, salve due donne

Esplosione a causa di una stufa a legna in un appartamento di via Risorgimento a Cutigliano, nella Montagna pistoiese. Due persone, una 27enne e la nonna 82enne, sono rimaste sotto le macerie del solaio, crollato dopo l'esplosione. Una di loro è stata estratta da sotto le macerie da parte dei vigili del fuoco, poi è stata affidata ai sanitari inviati dal 118.

Presenti sul posto i vigili del fuoco di Pistoia, i carabinieri, la polizia municipale. Si è trattato di un incidente domestico causato verosimilmente dal tentativo di accendere una stufa a legna posta in cucina dove si era verificata per cause da accertare una perdita di gas.