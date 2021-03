Territori sicuri, doppio appuntamento in provincia di Siena a Castellina in Chianti e Buonconvento

Appuntamento doppio nel giro di pochi giorni per “Territori sicuri” in provincia di Siena, lo screening voluto dall’assessorato alla sanità della Regione Toscana e attuato dall’Asl Toscana sud est per individuare persone positive asintomatiche. Mercoledì 31 l’appuntamento si tiene a Castellina in Chianti (parcheggio del Colombaio, via Chiantigiana), giovedì 1 e venerdì 2 aprile a Buonconvento, nell’area del campo sportivo “Pietro Fossi” in via Giuseppe Di Vittorio. Gli orari per l’effettuazione dei tamponi sono sempre 9-13 e 14-18.

I cittadini residenti nei comuni interessati potranno prenotarsi sul portale regionale territorisicuri.sanita.toscana.it, l’esito dei tamponi sarà poi disponibile sul portale referticovid.sanita.toscana.it.

“Si tratta di appuntamenti molto importanti in varie zone della provincia di Siena che hanno richiesto l’attenzione di Regione, Ars e Asl – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est –. La rilevanza di queste campagne di monitoraggio è data dalla possibilità di compiere un’approfondita analisi della situazione di comunità ristrette, contribuendo a limitare fortemente la diffusione del virus. Ci auguriamo che, come accaduto fin qui, una partecipazione consistente sia garanzia della buona riuscita delle iniziative”.

“La Regione Toscana, attraverso l’Agenzia Regionale di Sanità – dice Marcello Bonechi, sindaco di Castellina in Chianti – ha indicato il nostro Comune per l’attivazione dello screening ‘Territori sicuri’ a seguito dell’aumento dei casi positivi al Covid-19 registrato negli ultimi giorni. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per individuare nuovi casi positivi, a partire dalle persone asintomatiche, e invito i cittadini ad aderire per contribuire a rendere sicuro il nostro territorio e a contrastare in maniera più efficace la diffusione del virus”.

A Castellina in Chianti attivo fino a questa sera, quando si chiuderanno le agende di prenotazione, il numero telefonico 0577-742339 messo a disposizione dall’amministrazione comunale per aiutare tutti coloro che hanno difficoltà a prenotare il tampone sul portale. Il numero è attivo fino a questa sera alle ore 22, il personale del comune provvederà direttamente alla prenotazione sul portale.

Il sindaco di Buonconvento Riccardo Conti afferma: “Ringrazio per la sensibilità la Regione Toscana e l’Asl Toscana sud est, perché hanno accolto la nostra richiesta di porre una particolare attenzione su Buonconvento. Già dalla scorsa settimana ci siamo resi conto che la situazione epidemiologica stava mutando e abbiamo disposto prima la chiusura delle scuole, poi l’aumento dei controlli negli spazi pubblici per evitare che si creassero assembramenti. Ma ora serve un ulteriore passo avanti, per questo ben venga lo screening cui spero aderisca una parte importante della popolazione. Dobbiamo fermare la diffusione del virus e prevenire ulteriori contagi, per ripartire in situazioni migliori dopo le festività pasquali”.

Le prenotazioni per Buonconvento saranno aperte fino a domani martedì (per la giornata di giovedì), e mercoledì (per quella di venerdì).

Il progetto “Territori sicuri” è promosso dall’assessorato alla sanità della Regione Toscana con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche Assistenze Riunite e Croce Rossa Italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana, alle Asl e alle Società della salute.

Fonte: Ufficio Stampa