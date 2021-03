Abc Castelfiorentino, i appresta a partire il campionato Under 15 Eccellenza

A distanza di oltre un anno, dopo le formazioni senior, la Federazione cerca di far ripartire anche l’attività agonistica giovanile, ad iniziare dai campionati di Eccellenza. Così l’Under 15 gialloblu, guidata da Alessandro Mostardi, Franco Cioni e Giovanni Corbinelli, si appresta a tornare a respirare l’adrenalina della gara.

Domenica 11 aprile la fatidica data di inizio del campionato, con il debutto castellano previsto al PalaBetti contro la Virtus Siena. L’Abc, infatti, è stata inserita nel girone A insieme a Virtus, Mens Sana Siena, Olimpia Legnaia e Santo Stefano.

Ecco dunque il calendario della prima fase:

ABC – VIRTUS SIENA: and. 11/04 ore 11.30, rit. 15/05 ore 16.30

OLIMPIA LEGNAIA – ABC: and. 17/04 ore 16.00, rit. 23/05 ore 11.30

ABC – MENS SANA SIENA: and. 25/04 ore 11.30, rit. 29/05 ore 18

SANTO STEFANO – ABC: and. 09/05 ore 10.30, rit. 06/06 ore 11.30

La formula prevede una prima fase con quattro gironi composti da 5 o 6 squadre ciascuno al termine della quale le squadre classificate al primo posto di ciascun girone saranno ammesse alla Final Four per il titolo regionale prevista nel weekend 12/13 giugno.

Si ricorda che le gare seguiranno scrupolosamente il Protocollo gare campionati giovanili predisposto dalla Fip.

Fonte: ABC Castelfiorentino