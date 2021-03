Cibi e bevande all'aperto fino a fine 2021, prorogata la misura a Firenze

Via libera del Consiglio comunale alla delibera dell’assessore al commercio e alle attività produttive Federico Gianassi che proroga a bar, ristoranti ed esercizi simili la possibilità di somministrare all’aperto cibi e bevande fino al 31 dicembre 2021.

Con l'approvazione del Consiglio comunale entra quindi in vigore il Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico a carattere straordinario per ristoro all’aperto (che sarà valido dal 1 aprile al 31 dicembre 2021) per la posa di tavoli e sedie prontamente rimovibili. Sono circa un migliaio le attività in tutta la città che hanno fatto richiesta lo scorso anno di suolo pubblico gratuito per posizionare tavoli e sedie all’aperto.

“Vogliamo continuare a sostenere l’economia cittadina e l’occupazione e garantire maggiore sicurezza alle persone” ha spiegato in aula Gianassi. “Siamo in zona rossa, la crisi sanitaria è ancora forte e appena i dati lo consentiranno e tornerà ad essere possibile, riteniamo che l’utilizzo di spazi all’aperto serva ad assicurare distanziamento e aiutare le attività a lavorare. Per questo abbiamo deciso di dare questa opportunità per tutto l’anno”.

Sedie e tavolini in più fuori dai locali saranno gratuiti per tutto l’anno. A questo si aggiunge l’azzeramento del Cosap da gennaio a giugno 2021 per i dehors di ristoranti, bar, pasticcerie e per gli ambulanti dei mercati, approvato con la manovra di bilancio (vale 6 milioni circa, con contestuale rinvio di tutte le scadenze Cosap al 31 luglio, tempo utile per intervenire nuovamente).

Quelle attività che hanno ottenuto l’autorizzazione a mettere sedie e tavolini all’aperto lo scorso anno possono mantenere l’occupazione straordinaria già approvata. Per quelle attività invece che intendano fare richiesta, saranno riaperti i termini per presentare domanda.

E’ inoltre prevista la possibilità di mettere ombrelloni rimovibili e in tinta unita preferibilmente marrone purché dietro presentazione della richiesta e dopo valutazione tecnica degli uffici in coerenza con regole e autorizzazioni già vigenti condivise anche con la locale soprintendenza.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa