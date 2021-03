Compagnia MOTUS di Siena cerca danzatori

MOTUS, compagnia internazionale di danza contemporanea con sede a Siena, cerca danzatori uomini professionisti residenti o domiciliati in Toscana da inserire nel cast della nuova produzione.

I candidati che supereranno la selezione saranno inseriti nel cast della nuova produzione della Compagnia MOTUS, che debutterà a Giugno 2021. Le prove avranno luogo a partire dal mese di Maggio 2021 presso il Centro Internazionale d’Arte (Siena). Ai danzatori selezionati sarà garantito un contratto di scrittura teatrale.

Il candidato ideale è un danzatore professionista che, oltre a possedere una buona tecnica classica e contemporanea, abilità interpretativa, versatilità e attitudine all’interazione con il gruppo, dimostri di sapersi adattare allo stile coreografico della Compagnia.

I candidati devono inviare - entro e non oltre giovedì 15 aprile a: info@motusdanza.it - il proprio curriculum vitae con foto, lettera motivazionale e un breve video (massimo 5 minuti). Il contenuto del video è a discrezione del candidato: brano coreografico o improvvisazione, estratto da spettacolo o registrato nel corso delle prove (nel caso in cui si decida di inviare un video che ritrae più danzatori, si prega di fornire indicazioni in modo da poter riconoscere il candidato).

Le audizioni si svolgeranno online. La data dell’audizione sarà comunicata agli iscritti tramite mail.

