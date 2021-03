Comune di Vicopisano, pubblicato il bando contributi per l'acquisto farmaci in fascia C

L'Amministrazione Comunale di Vicopisano ha pubblicato il bando per l'erogazione di contributi per l'aquisto di farmaci inseriti in fascia C. I requisiti necessari per accedere ai suddetti contributi sono i seguenti: avere una situazione economica (ISEE ordinario 2021) dell'intero nucleo familiare non superiore a 13.000 Euro e una spesa presunta, da sostenere nel periodo che intercorre tra maggio 2021 e maggio 2022, per l'aquisto di farmaci pari almeno al 2% della sopracitata situazione economica familiare.

Il contributo massimo erogabile è pari a 200 Euro. Le richieste dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2021, alle ore 13.00 inviando la documentazione richiesta dal bando a protocollo@comune.vicopisano.pi.it, dal proprio indirizzo PEC a comune.vicopisano@postacert.toscana.it indicando in oggetto "richiesta di contributo per sostentamento spese farmaceutiche fascia C", con il documento di identità in allegato, del richiedente, via fax al numero 050/796540 e tramite la consegna a mano (solo se si è sprovvisti di posta elettronica e fax) prendendo appuntamento con l'Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune telefonando al seguente numero: 050/796511 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.

Bando, modulistica e avviso sono disponibili sul sito del Comune, www.viconet.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Sociale; 050/796562, 050/796504 e servizisociali@comune.vicopisano.pi.it.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa