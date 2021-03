Covid, la proposta della Lega: "Si utilizzino le palestre scolastiche come sedi vaccinali"

"Con le scuole chiuse o comunque con un’operatività ridotta - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - pensiamo che possa essere un'idea percorribile, quella di utilizzare le palestre come sedi vaccinali. Sono spazi solitamente piuttosto ampi dislocati capillarmente in varie zone della città e quindi si potrebbero prestare, in caso di necessità, all'occorrenza. Se, infatti come tutti noi auspichiamo, nelle prossime settimane si dovrebbe intensificare la campagna vaccinale, è fondamentale, dunque, reperire delle strutture idonee ad accogliere un elevato numero di persone. Le palestre potrebbero, quindi, come detto, essere cooptate per il predetto primario scopo sanitario."

Fonte: Gruppo Lega