Domani chiude la Roberto Cavalli: conferenza stampa di lavoratori e Cgil-Cisl a Sesto Fiorentino

Domani mercoledì 31 marzo la Roberto Cavalli di Sesto Fiorentino, storico brand di alta moda, chiude, dopo 51 anni di presenza nel territorio. Una perdita enorme di competenze, professionalità, lavoro per il territorio. Nell’occasione, i pochi lavoratori rimasti, la Filctem Cgil e la Femca Cisl indicono un incontro stampa alle 10:30 davanti alla fabbrica (ingresso di via Edison 3) a Sesto Fiorentino. Si ripercorreranno le tappe che hanno portato a questa dolorosa chiusura, si lancerà un appello alle istituzioni affinché non si ripetano vicende analoghe e si farà il punto sulla situazione dei lavoratori, sia di quelli che si trasferiranno al Nord sia di quelli (la grande maggioranza) che hanno dovuto optare per l’uscita.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze