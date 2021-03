Giornata Mondiale per l’Autismo, incontro online per famiglie e operatori della Fondazione Stella Maris

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale per l’Autismo. Un’occasione che coglie "Autismo a distanza - Emergenza Covid”, ripartendo con un incontro online con esperti internazionali per una riflessione corale sull’autismo. Tra loro la promotrice, Costanza Colombi, Psicologa e Ricercatore dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, nonché Adjunct Assistant Professor presso la University of Michigan, oltre Flavia Lecciso (Università del Salento), Michael Lombardo (Istituto Italiano di Tecnologia, Simona Ghetti (University of California, Davis), Flora Tassone (University of California, Davis) e Roberto Keller (ASL 2 Torino). Per aderire è necessario “Autismo a Distanza - Emergenza Covid” è il gruppo Facebook nato su iniziativa di Costanza Colombi che riunisce 5000 persone di diverse nazionalità in un Progetto nato durante il primo lockdown quando la ricercatrice era ancora negli Stati Uniti. “Obiettivo del Progetto - spiega Costanza Colombi - era quello di sostenere le famiglie e gli operatori in quei momenti di isolamento. Così In modo totalmente gratuito e attraverso gli strumenti digitali abbiamo messo a disposizione dei programmi mirati. Per gli operatori, ad esempio, abbiamo realizzato formazione ad alto livello sugli strumenti diagnostici e di trattamento da utilizzare a distanza durante il lockdown. Un’esperienza che è rivelata utilissima anche per raggiungere le famiglie e gli operatori in zone geograficamente distanti”.

Un parte importantissima è stato il sostegno alle famiglie. “Abbiamo messo a punto incontri online indirizzati a loro, sia per contenuti, sia per taglio volutamente semplice e comprensibile - prosegue la Psicologa e Ricercatrice -. Abbiamo anche coinvolto artisti di livello nazionale e internazionale per dare un momento di spensieratezza e bellezza culturale ed emotiva a famiglie e operatori. Ricordo con piacere chi è stato con noi e continua ad esserci. Parlo di artisti come Albano, Ambrogio Maestri, Cesare Bocci, Fabio Frizzi, l'attrice Tiziana Foschi, Paolo Ruffini, il regista, docente e preside del reality "Il Collegio Paolo Bosisio e tanti altri”.

Il 2 aprile in occasione della Giornata Mondiale per l’Autismo le iniziative ripartono con l’incontro che volutamente comprende non solo esperti dell’area medica, proprio perché l’autismo investe tutti gli aspetti della vita e come sempre l’IRCCS Fondazione Stella Maris è in prima linea per un supporto specialistico e puntuale.

Autismo a distanza: https://www.facebook.com/groups/675700263163919/

Fonte: Ufficio Stampa