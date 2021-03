L'Half Marathon Firenze diventa Virtual Run, nell'attesa di tornare a gareggiare

L’Half Marathon Firenze, prevista per l’11 aprile e slittata all’autunno causa Covid, diventa Virtual Run: si corre tra il 10 e l’11 aprile da remoto. Uisp Unione Italiana Sport Per tutti – comitato di Firenze, organizzatrice della manifestazione, lancia questa formula per consentire a tutti di partecipare all’evento sportivo, seppure a distanza, nell’attesa di tornare a gareggiare per piazze e strade del capoluogo toscano il prossimo 31 ottobre.

La partecipazione alla HMF Virtual Run è molto semplice: basta iscriversi sul sito www.halfmarathonfirenze.it entro il 9 aprile. La partecipazione è gratuita. Una volta effettuata la registrazione, si potrà correre i 21,097 chilometri il 10 o l’11 aprile dove e quando si preferisce (nel rispetto della normativa anticovid). Al termine della gara basterà scattare una foto al proprio Gps con i dati della corsa e un selfie, ed inviare le immagini tramite WhatsApp al numero +39 3519911959 indicando nome, cognome, città. L’invio deve avvenire entro il 12 aprile alle ore 14. La proclamazione dei vincitori è fissata per il 20 aprile.

Sono previsti premi per i primi 3 di ogni categoria: Assoluti M/F, Veterani M/F, Oro M/F, Argento M/F e per le prime 5 società con più iscritti (Trofeo Pieroni). Al primo classificato andrà la coppa mentre gli altri riceveranno dei gadget. Per ragioni organizzative l’iscrizione deve essere effettuata singolarmente, indicando la società di appartenenza per la relativa classifica.

Per informazioni: info@halfmarathonfirenze.it

Fonte: Ufficio Stampa