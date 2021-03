Incidente mortale questa mattina poco prima delle 7 in via Aretina a Firenze, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva. Vittima un 39enne fiorentino alla guida di una motocicletta. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale che è ancora sul posto per effettuare gli accertamenti. Via Aretina è tutt'ora chiusa da via della Casaccia per consentire i rilievi del caso.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa