Murales Astori, parte la raccolta fondi. Obiettivo 30mila euro

Murales Astori, servono 30mila euro

240 metri quadrati bastano per immaginare un gigante? Saranno queste le dimensioni del murale dedicato alla memoria del campione Davide Astori, che verrà realizzato a maggio 2021 dall'artista siciliano Giulio Rosk al civico 166 di via Canova, nel Quartiere 4, a Firenze. L'annuncio era stato fatto giorni fa dal sindaco.

Il via libera all'opera con l'approvazione, questa mattina in Giunta, della delibera dell’assessore allo sport e alle politiche giovanili Cosimo Guccione. Per sostenere la realizzazione del progetto, ideato dalla fondazione Cure2Children Onlus, in collaborazione con il Comune di Firenze e in partnership con Esselunga, è possibile partecipare al crowdfunding con una donazione sulla piattaforma GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/muraleastori). Oppure effettuando direttamente un bonifico sul conto Chianti Banca intestato a Fondazione Cure2Children IBAN IT85L0867321400040000403828 causale: Murale Astori.

Il crowdfunding per il murales di Astori mira a raggiungere, e superare, la soglia di 30.000 euro. I fondi raccolti serviranno per la realizzazione dell’opera a cura di Giulio Rosk, già autore del murale dedicato a Falcone Borsellino a Palermo, realizzato insieme al collega Loste, e il murale di Paolo Villaggio a Genova.

Al raggiungimento dell’obiettivo economico, ogni centesimo in più verrà destinato ai progetti di Cure2Children che, da oltre 12 anni, aiuta bambini con cancro o malattie ematologiche gravi in Paesi in via di sviluppo, ad accedere a cure locali affidabili e accessibili. L'opera dedicata ad Astori sarà grandiosa come grande è stato l’impegno umanitario del calciatore, che insieme alla compagna Francesca si era avvicinato spontaneamente alla Onlus fiorentina.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa