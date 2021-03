Padre armato litiga con la figlia, arrestato

Discute violentemente con la figlia, quest'ultima chiama la polizia che trova armi e droga. Un uomo è stato arrestato a Arezzo e adesso si trova in carcere. 49enne di origini albanesi, aveva litigato con la figlia 17enne perché non approvava la relazione con un coetaneo.

La giovane ha chiamato il 113, dopo aver visto che il papà aveva un'arma sotto la cintura dei pantaloni. Gli agenti hanno trovato in casa delle parti di una pistola a tamburo non registrata e senza matricola. Durante la perquisizione sono stati trovati dagli agenti due grossi involucri saldati in cellophane contenenti circa un chilo e mezzo di marijuana e una baionetta.