Prenotazione vaccini, a Montopoli c'è La Ruzzola in aiuto

A partire da lunedì 29 marzo 2021, i cittadini e le cittadine di Montopoli in val d’Arno potranno contattare l’Associazione La Ruzzola per ricevere supporto alla prenotazione del vaccino sul sito della Regione Toscana. Il servizio, che viene svolto attraverso lo Sportello Informagiovani di Montopoli in val d’Arno presso il Centro giovani al Bosco e gestito dalla stessa associazione, è attivo il lunedì e il venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Il numero da contattare è il seguente: 329/2604107

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa