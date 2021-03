Scuole di Cascina super connesse con internet in banda ultralarga

Si sono conclusi oggi, quindi entro la scadenza fissata al 31 Marzo 2021, i lavori per l'attivazione delle linee in banda ultralarga FTTC 100Mbps per le scuole primarie e secondarie di I grado del territorio del Comune di Cascina. L'intervento è stato possibile grazie alla concessione al Comune di Cascina da parte dell’Agenzia Regionale ARTEA di un contributo per la connettività ad internet in banda ultralarga degli istituti scolastici per 12 mesi di cui alla DGRT n. 1511/2020 e al Decreto Regione Toscana n.20748/2020.

Il contributo, che ha permesso di attivare ben 15 linee che includono l'attivazione di due linee distinte per ciascuna delle scuole organizzate su due edifici (Primaria “SanFrancesco D’Assisi” e Secondaria di I grado “G. Pascoli”), prevede anche la fornitura di 5 access point in comodato d'uso per ogni linea attivata o migliorata.

Unica eccezione per l’attivazione della linea è stata la scuola primaria “S. Giovanni Bosco” di Latignano per questioni tecnico-strutturali oggettive legate alla tecnologia FTTC. Ad ogni modo, è stata inviata formale richiesta ad ARTEA per sapere se è possibile procedere con una soluzione con tecnologie wireless.

“Sono davvero soddisfatto del lavoro di attivazione svolto nei tempi grazie al contributo regionale e al lavoro del personale dei sistemi informativi del Comune di Cascina. La collaborazione continua e costante con le Dirigenti Scolastiche dei tre Istituti Comprensivi del territorio ha, poi, semplificato le procedure” dice Claudio Loconsole, Assessore all'Istruzione e all’Innovazione del Comune di Cascina.

Entusiasti anche gli interventi delle Dirigenti Scolastiche delle scuole che insistono sul Comune di Cascina. Maria Bernarda Papa, Dirigente dell’IC “Falcone”, infatti, afferma: “Fa piacere che le autorità e gli enti preposti rispondano con i "fatti" alle segnalazioni che gli pervengono. Grazie a mio nome e di tutta la comunità scolastica dell'I.C.Falcone di Cascina”. Le fa eco Cristina Amato, Dirigente dell’IC “Borsellino” che dice: “la bella notizia della banda ultralarga FTTC ha letteralmente entusiasmato il nostro #teamdigitale, e oggi, a lavori di messa a punto conclusi, siamo soddisfatti, anche se per mettere alla prova la tenuta del progetto sarà necessario sperimentarlo in condizioni maggiormente stressanti.”

Chiude Beatrice Lambertucci, Dirigente dell’IC “De Andrè”: "il personale scolastico e la Dirigente del Comprensivo "F. De Andrè" di S.Frediano a 7° ringraziano l'Amministrazione comunale ed in particolare l'Assessore Loconsole, per l'attenzione mostrata nei confronti della scuola e per l'intervento realizzato sull'infrastruttura di rete. Tale intervento ha migliorato notevolmente la connessione ad Internet, rendendo più efficace lo svolgimento delle attività digitali ed agevolando lo svolgimento delle attività didattiche a distanza".

Fonte: Ufficio stampa