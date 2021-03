Tamponi rapidi gratuiti a Cascina per studenti, familiari e personale scolastico

Le farmacie comunali di Cascina hanno avviato, in collaborazione con la Pubblica assistenza, la campagna regionale di tamponi rapidi gratuiti. Il servizio di screening, attivato con il patrocinio del Comune di Cascina, è riservato agli studenti, ai loro familiari e al personale scolastico. Il servizio si rivolge agli studenti, di ogni ordine e grado, ai genitori, anche se non conviventi, ad altri familiari conviventi e anche ai nonni non conviventi. Interessato anche il personale scolastico. È possibile effettuare gratuitamente un tampone rapido al mese, avendo subito il risultato. Il tampone potrà però essere effettuato solo in assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 e non potrà essere utilizzato per la riammissione a scuola.

Al via del servizio, oltre al personale e ai volontari, erano presenti la presidente della Pubblica Assistenza, Anna Maria Paci, l’amministratore unico delle farmacie comunali, Marco Ruocco, e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. “Un’iniziativa importante - spiegano il sindaco, Michelangelo Betti, e l’assessora al sociale, Giulia Guainai -. In questo periodo il monitoraggio anti-covid rappresenta un’attività fondamentale per ridurre i rischi di diffusione del contagio”.

È possibile prenotare il servizio telefonando alla farmacia comunale 1 di Cascina, al numero 050.702409, mentre lo spazio per effettuare il tampone è situato in prossimità della stazione ferroviaria di Cascina.

Fonte: Ufficio Stampa