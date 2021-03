Tentato furto in gioielleria a Cascina, arrestato a Pontedera

Questo pomeriggio a Pontedera un uomo di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato furto ad una gioielleria di Cascina. La misura è stata disposta nell'ambito di un servizio di controllo del territorio e attuazione delle misure restrittive disposte dall'Autorità Giudiziaria, dai carabinieri di Pontedera.

I militari della stazione di Navacchio hanno localizzato l'uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La misura era emessa dalla Corte di Appello di Torino per un furto commesso nel capoluogo piemontese nel 2019. La misura in atto è diventata oggi custodia cautelare in carcere dopo il tentato furto ad una gioielleria di Cascina.

Il 31enne è stato arrestato e condotto al carcere di Pisa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.