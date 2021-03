Tenute blasonate in vendita: tre abitazioni storiche in Toscana

Villa Martelli, Campo di Marte Firenze (foto Firenze Immobiliare)

L’acquisto di una nuova casa rappresenta spesso il coronamento di un sogno, ma entrare in possesso di una tenuta appartenuta a chi ha vissuto la storia da protagonista è una chimera che, se in possesso delle condizioni economiche adeguate, oggi è possibile realizzare. Su Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, sono diverse le tipologie di abitazioni appartenute a famiglie di nobili origini attualmente disponibili e pronte per l’acquisto o la locazione.

In Toscana si trovano tre delle proprietà trovate sul portale:

Tenuta di caccia Famiglia Medici - Rignano sull'Arno (foto Arca Immobiliare)

Tutti conoscono la famiglia dei Medici di Firenze e proprio a loro è appartenuta la tenuta di caccia trecentesca in vendita a Rignano sull’Arno. Si tratta di una villa unifamiliare adagiata in collina, caratterizzata da un parco esterno di 1.500 mq ed è la scelta ideale per chi desidera abitare al riparo dai rumori della città. Prezzo: 1.350.000 euro;

Villa Martelli, Campo di Marte Firenze (foto Firenze Immobiliare)

L’aristocrazia fiorentina è stata ricca di nomi influenti e tra questi sicuramente spicca quello dei Martelli, amici fedelissimi della famiglia Medici, che a loro hanno legato fortune e proprietà, tra cui una villa del XV secolo all’interno della quale è oggi in vendita a Firenze Campo di Marte un quadrilocale signorile recentemente ristrutturato con materiali in bioedilizia e finiture miranti a risaltarne il valore storico. Prezzo: 695.000 euro;

Casa colonica Elisa Bonaparte, Suvereto (foto Palazzo Immobiliare)

A Suvereto, uno dei borghi più belli e conosciuti della Maremma livornese è in vendita una proprietà di 19 ettari immersa nel verde di querce e ulivi. Adibita ad agriturismo, si compone di un’antica casa colonica in pietra, risalente al XVIII secolo, appartenuta alla Contessa Elisa Baciocchi Bonaparte, sorella di Napoleone. A questa si aggiungono altri immobili, edifici e una grande piscina esterna per un totale di 800 mq. Prezzo su richiesta.

Fonte: Immobiliare.it - Ufficio stampa