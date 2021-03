Vaccinazione Scanzi, attivato Comitato per il Codice Etico

Dopo le polemiche sulla somministrazione del vaccino al giornalista Andrea Scanzi (Qui la notizia) da quanto si apprende La Rai avrebbe attivato il Comitato per il Codice Etico per valutare il caso. Il giornalista del Fatto quotidiano e opinionista di Cartabianca su Rai3, ha raccontato sui social di aver ricevuto una dose di AstraZeneca ad Arezzo in qualità di 'riservista' e di 'caregiver' familiare dei suoi genitori.

Intanto la procura di Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato e riceverà nelle prossime ore, dalla Asl Toscana sud est, i risultati di un'ispezione interna sulla vicenda.

In attesa delle decisioni del Comitato Etico tra gli ospiti di stasera a Cartabianca ci sarà anche Scanzi.