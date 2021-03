Vaccini over 80 e piano per riaperture, i commenti da Forza Italia

Vaccinazione over 80 e piano per le riaperture in Toscana, questi i commenti di Stefano Mugnai e Erica Mazzetti (Forza Italia).

Mugnai (FI): "Vaccinazioni over 80, continua l’agonia della Toscana"

“Sono giorni - afferma Stefano Mugnai, Vice Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati - che denunciamo come la campagna vaccinale della Toscana sia fallimentare, specie per la fascia più a rischio, cioè quella degli over 80 e sono giorni che il Presidente Giani promette cambi di passo, svolte immaginifiche, scatti strabilianti, ma... i numeri dicono altro:

- ieri la Toscana è stata la penultima ragione per persone vaccinate sulla popolazione residente, peggio di noi ha fatto solo la Basilicata;

- per la popolazione over 80 vaccinata con almeno una dose questo di seguito il dato aggiornato al 29 marzo di tutte le regioni sulla popolazione residente:

>70%: Bolzano, Molise

60-70%: Basilicata, Lazio, Marche, Trento, Veneto

55-60%: Abruzzo, ER, Piemonte, Umbria

50-55%: Campania, FVG, Lombardia, Puglia, VdA

40-50%: Calabria, Liguria, Sicilia, Sardegna

<40%: Toscana

- impietoso il confronto fra le vaccinazioni effettuate ieri agli over 80 in Toscana e quelle fatte in Veneto, in Toscana sono stati vaccinati 942 over 80, in Veneto 18.442

“Sarebbe sbagliato però - conclude Mugnai - considerare questi dati come freddi numeri, come cifre asettiche. Questi numeri, questi dati, fanno la differenza fra salvare o perdere altri nostri concittadini con più di 80 anni, come stamani nella stampa regionale alcune drammatiche testimonianze ci hanno ricordato.”

Mazzetti (FI): "Lanciare una reale riorganizzazione del piano vaccini", "proporre un piano anche per le riaperture"

"Caro Presidente Eugenio Giani, la Toscana è stata già sufficientemente "presa in giro" da tutta Italia in queste ultime settimane sia sulla stampa che in televisione per la mala gestione Sua e della Giunta in merito ai dati sulle dosi di vaccino per gli over 80. Adesso occorre dare un segnale chiaro all'esterno per dimostrare di aver compreso il danno arrecato agli utenti toscani cominciando innanzitutto dalla rimozione dell'attuale Assessore alla Sanità, Simone Bezzini."

"Non dovrebbe d'altronde essere difficilissimo per Lei Presidente rimuovere Bezzini visto il clima che si respira al Gruppo Pd e notati poi certi atteggiamenti quali quelli del capogruppo Pd in Consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli e del Presidente della commissione Sanità, Enrico Sostegni. Senza inoltre dimenticare che Lei Governatore Giani da qualche giorno ha già ufficialmente depotenziato Bezzini affidando nei fatti la gestione del piano vaccinale toscano all'attuale Direttore del Dipartimento di protezione civile regionale, Giovanni Massini, che affianca il direttore dell’assessorato alla sanità Carlo Tomassini diventando così nella realtà il vero "uomo operativo" del Governatore per la campagna vaccini. "

"E' giunto il momento Presidente Giani, di scusarsi nei fatti con tutti gli utenti Toscani per il pressappochismo dimostrato in questi mesi. Comprendiamo che Lei voglia andare in tv e sui giornali di continuo per difendersi, ma è inutile "nascondersi dietro ad un dito!". E' proprio il caso di dire stavolta che "La toppa è peggio del buco"!. Adesso occorre soltanto correre e rapidamente per recuperare il tempo perso, vaccinando più persone possibili ogni giorno partendo innanzitutto da chi ne ha bisogno realmente: gli anziani e tutte le cosiddette fasce fragili. I dati pubblicati in questi giorni hanno palesato come la Toscana abbia "regalato" vaccini a chi non aveva alcun bisogno urgente. Abbiamo vaccinato una serie di persone che potevano tranquillamente fare la dose del vaccino più in la' nel tempo. Il Caso Scanzi primo fra tutti. Che vergogna. Povera la nostra Toscana. La Cenerentola delle regioni Italiane."

"Dopo aver affrontato e deciso in modo coordinato insieme al Premier Draghi ed al Generale Figliuolo i presupposti per un’azione efficace del Piano Vaccini, credo che sia giunto il momento di proporre un Piano anche per le Riaperture, visto che ormai finalmente se ne parla in modo esplicito anche sui media italiani. Abbiamo visto come grazie a questa Maggioranza sia stato possibile stravolgere la mala gestione precedente del Governo Giallorosso per dare nuova spinta alle vaccinazioni, rendendole più numerose e soprattutto mirate, senza rischiare di perdere neanche una dose inutilmente. Concordo pienamente con il mio Capogruppo alla Camera, on. Roberto Occhiuto quando afferma "chiediamo che nel testo del Dl sia previsto una sorta di tagliando da fare a metà aprile per analizzare i dati della pandemia e decidere, laddove i numeri siano in miglioramento e in modo automatico, eventuali mirate riaperture prima della fine del mese.'' Dobbiamo darci da fare per indicare bene i prossimi obiettivi. E' giunto si il momento di riaprire se i dati scientifici lo permettono, ma con razionalità. Con serietà. No urla, no demagogia. Siamo forza di Governo del CentroDestra e vogliamo essere quindi propositivi e concreti. Nessuno vuole cercare qualche voto in più da sommare agli attuali. Vogliamo riaprire, ma in sicurezza e nel rispetto della salute altrui". "Forza Italia è in grado di poter presentare un suo piano per le riaperture da sottoporre al Presidente del Consiglio Mario Draghi ed al Generale Figliuolo tramite i nostri ministri. Siamo pronti ancora una volta per dimostrare di essere al servizio del Paese per rilanciare la nostra economia e ridare fiato al tessuto produttivo. Forza Italia c'è."