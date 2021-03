Anche la farmacia di Cerbaia aderisce all’accordo regionale per effettuare tamponi gratuiti agli studenti

Aumentano le farmacie del Chianti che svolgono gratuitamente attività di screening di comunità per la rilevazione dell’infezione da virus Sars-CoV-2. In prima linea nell’emergenza sanitaria, oltre alle farmacie Stecchi di Greve e Coriglione di Panzano, partite la scorsa settimana, si è attivata, quale presidio per l’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, la farmacia Marzucco di Cerbaia del dottor Cesare Picca.

Aderendo ad un accordo regionale, attraverso il quale la Regione Toscana ha attivato una collaborazione con l’Unione regionale Toscana Farmacisti Titolari e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti locali, le farmacie si sono rese disponibili ad effettuare, con il necessario personale medico e infermieristico, i test antigienici rapidi per la popolazione scolastica, i loro parenti e conviventi (genitori, fratelli, nonni) e personale scolastico. La farmacia Marzucco effettua il servizio il martedì mattina, il mercoledì e venerdì pomeriggio su appuntamento (tel. 055 826035). La farmacia Stecchi svolge l’attività in modalità drive through in via della Pace e in collaborazione con la Croce Rossa di Greve (055 853042). Anche la Farmacia Coriglione di Panzano svolge l’attività negli ambulatori adiacenti più volte alla settimana (tel. 055 852023).

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO