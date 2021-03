Barberino Tavarnelle, agevolazioni e misure anti-Covid per i cittadini e le attività economiche

Scattano nuove agevolazioni e misure anticovid volte a favorire le esigenze dei cittadini e degli operatori economici nel difficile contesto dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. E’ il Comune di Barberino Tavarnelle a predisporre un nuovo regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, varato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale. “Rafforziamo l’azione politico-amministrativa destinata a supportare concretamente la comunità- dichiara il sindaco David Baroncelli - e le diverse necessità che esprimono sia i cittadini sia le realtà economiche del nostro territorio”. “L’obiettivo del regolamento che abbiamo implementato – chiarisce il primo cittadino - con nuovi provvedimenti finalizzati a contrastare l’emergenza e le ripercussioni economiche che ne derivano è quello di sostenere e incentivare le attività ricettive, gli esercizi pubblici e quanti per la necessità di effettuare opere di ristrutturazione di immobili privati devono ricorrere alla realizzazione di interventi edili”.

Tre le agevolazioni, tra novità e riconferme, che emergono dal documento, valide fino al 31 dicembre 2021. “Abbiamo deciso di applicare l’esenzione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico - continua il sindaco – in favore dei cittadini che apriranno strutture di cantieri e ponteggi per la riqualificazione delle facciate di edifici e la ristrutturazione in genere di immobili privati, non dovranno sostenere alcun costo neanche i titolari di imprese di pubblico esercizio situati nelle piazze, strade ed aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, beneficeranno inoltre dell’esonero dal pagamento delle esposizioni di insegne e messaggi pubblicitari le attività ricettive che operano nel nostro comune”. Nello specifico, per quest’ultimo caso, sono interessate dalle agevolazioni stabilite dall’amministrazione comunale le seguenti categorie: alberghi e pensioni, agriturismi, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, campeggi. Il Comune conferma la volontà di rilancio e sostegno delle startup commerciali concedendo a titolo gratuito agli esercizi commerciali che aprono nuove attività nei centri storici l’occupazione a titolo gratuito di suolo pubblico per una superficie pari a mq 25, per i primi 3 anni di attività, da usufruire nel periodo 15 aprile-15 ottobre.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO