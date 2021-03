Covid, chiusi parchi e giardini a Borgo San Lorenzo

Il Sindaco di Borgo San Lorenzo, alla luce dell’aumento dei casi di positività al Covid e delle situazioni di assembramento che continuano a verificarsi, dal 1° all’11 Aprile 2021 ha disposto il divieto di accesso ai giardini di Piazza Dante, al parco Sandro Pertini (ex Parco della Misericordia), salvo i vialetti per l’attraversamento di quest'ultimo, e a tutte le aree gioco, con divieto di utilizzo di tutte le attrezzature ludiche pubbliche (compresi gli spazi funzionali connessi) presenti sul territorio comunale.

Ricordiamo che è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune esclusivamente per motivi di lavoro, salute o situazioni di necessità, da autocertificare.

Resta consentito, come previsto dalle normative nazionali, svolgere all’aperto e a livello individuale, rispettando le distanze minime, le attività motorie e sportive come predisposto dal DPCM.

· L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

· Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

