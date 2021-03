Due piccoli incendi in riva d’Arno a Firenze

Oggi la Polizia Municipale è intervenuta a supporto dei Vigili del Fuoco impegnati nello sperimento di due piccoli incendi divampati nel pomeriggio nei giardini Caponnetto e sull'argine dell'Arno nei pressi della passerella pedonale dell'Isolotto. Il primo è scoppiato intorno alle 16 ed è stato spento intorno alle 17, dopo di che i vigili del fuoco sono dovuti correre dalla parte opposta della città per spegnere l'altro focolaio che è stato estinto in pochi attimi visto che non era ancora divampato in modo importante. La Polizia Municipale è intervenuta per tenere lontani i curiosi e facilitare l’accesso dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Per entrambi i casi la causa sembrerebbe accidentale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa