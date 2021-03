Efficientamento impianti termici, a Montemurlo contributi per le famiglie meno abbienti

Un sostegno concreto per consentire anche alle famiglie meno abbienti di poter dare una mano all'ambiente attraverso la possibilità di sostituire la vecchia caldaia con un nuovo impianto più efficiente e meno inquinante. Il Comune di Montemurlo ha presentato domanda alla Regione Toscana per accedere ad un importante finanziamento di 12 mila euro per l'erogazione di contributi ai cittadini per l'efficentamento degli impianti termici.

Si tratta di una misura prevista dalla Regione per andare a incidere sul miglioramento della qualità dell'aria e ridurre così l'inquinamento atmosferico. I contributi sono riservati ai cittadini meno abbienti che abbiano diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: un Isee non superiore a 8.265,00 euro, abbiano almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20 mila euro oppure siano titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, senza dover presentare il modello Isee.

Sono ammessi a contributo gli interventi per la sostituzione di caldaie installate da almeno 15 anni, con altre nuove di fabbrica, a condensazione a gas con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente non inferiore al 90% pari al valore minimo della classe A da installare a servizio dell’impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria.

« Si tratta un’azione che si aggiunge a quelle già messe in campo per la riduzione dei fattori climalteranti. - spiega l'assessore all'ambiente Alberto Vignoli - E’ importante destinare contributi ai cittadini per agevolare le iniziative di effecientamento degli impianti , che possono contribuire sensibilmente al miglioramento della qualità dell'aria. Il Comune di Montemurlo, ormai da più di 10 anni, è impegnato nell'erogazione di contributi a privati per la riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera. Ad esempio, proprio in questi giorni è in esaurimento il bando per l'erogazione di contributi comunali per favorire l'acquisto di biciclette elettriche, agendo così anche su una mobilità più consapevole ed ecosostenibile»

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa