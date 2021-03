Firenze, Forza Italia: "Mozione per pulire scritta anti-Usa su muro votata solo da centrodestra e M5S"

"Siamo allibiti. La mozione di Forza Italia al Consiglio di Quartiere 1 che chiedeva la cancellazione di una scritta anti americana, comparsa su un muro di via Palazzuolo, è stata votata solo dal centrodestra e dal M5S, è passata con appena quattro voti favorevoli, tre contrari, nove tra astenuti e non votanti (e due assenti). Spiace che tra gli astenuti ci siano consiglieri del Pd, e addirittura il loro capogruppo sia uno di quelli che hanno votato contro". Lo affermano i consiglieri di Quartiere 1 Domenico Caporale (primo firmatario della mozione) e Roberta Pieraccioni, il capogruppo in Consiglio regionale Marco Stella, il capogruppo in Comune, Mario Razzanelli e il coordinatore di Forza Italia al Q1, Gabriele Sernesi.

La scritta in questione vede una svastica al posto delle stelle della bandiera americana e lo slogan 'Usa= fascist state'. "L'analisi della votazione, come del resto le scuse accampate da chi ha votato contro - aggiunge Caporale - fanno riflettere molto in tema di ideologia e non solo, tuttavia ci consoliamo del fatto che presto, nessuno sarà più costretto a vedere quell'insopportabile scritta in via Palazzuolo. Purtroppo è più facile cancellare una scritta su un muro, che la vecchia matrice anti-Usa della sinistra italiana".