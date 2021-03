Uno dei principali vantaggi del trading di valute con Bitcoin, è che non esiste una banca centrale che possa cambiare casualmente le valutazioni Bitcoin

Poiché questa criptovaluta è per sua natura decentralizzata, i suoi tassi non sono soggetti ad alcuna influenza geopolitica. Allo stesso modo, non soffre di problemi macroeconomici come l’inflazione o i tassi di interesse specifici per paese. Motivo per cui, il Bitcoin è visto e considerato come una forte leva finanziaria. I trader esperti possono, quindi, approfittarne.

Tuttavia, margini così elevati devono anche essere avvicinati con grande cautela, in quanto amplificano anche il potenziale di perdita. Un aspetto da considerare attentamente prima di iniziare qualsiasi tipologia di trading. Tra i vantaggi correlati alla natura decentralizzata del Bitcoin, spicca, anche una maggiore sicurezza. Infatti, con le transazioni Bitcoin, non è necessario rivelare i dettagli del proprio conto bancario o della carta di credito per depositare o prelevare denaro.

Soprattutto quando si ha a che fare con broker stranieri, questa riservatezza rappresenta un enorme vantaggio in termini di costi e sicurezza finanziaria. Altro aspetto, è che non esiste alcun confine internazionale. Difatti, le transazioni Bitcoin eliminano i confini globali. Ad esempio, utilizzando Bitcoin, un trader con sede in Africa può scambiare valute tramite un broker con sede nel Regno Unito. Le sfide normative possono rimanere una preoccupazione, ma se trader e broker sono disposti a fare trading, tutti i confini geografici scompaiono.

Inoltre, tra i vantaggi correlati alla natura decentralizzata del Bitcoin, è da sottolineare quelli in termini di costi. D’altra parte, il trading di Bitcoin è anche finanziariamente attraente, per infinite ragioni come, ad esempio, il fatto che non vi sia nessun costo di transazione. Tutte le transazioni Bitcoin sono registrate digitalmente su reti pubbliche, senza alcun intervento da parte di banche o agenzie di compensazione. Pertanto, di solito, non ci sono costi di transazione per fare trading con Bitcoin, anche per i trasferimenti internazionali.

I broker, perciò, offrono ai loro clienti l’opportunità di usufruire di questi vantaggi non addebitando commissioni di deposito o prelievo per le transazioni Bitcoin. Senza dubbio, Bitcoin Prime risulta essere un eccellente ed esaustivo punto di riferimento.

Alcune società di trading forex in Bitcoin, quindi, consentono di iniziare l’avventura anche con pochi centesimi. Come offerta promozionale, infatti, alcune società di trading forex propongono, persino, un importo di deposito ai nuovi membri. Oltre a ciò, la maggior parte dei broker di valuta estera che accettano criptovaluta, mantengono le loro commissioni di intermediazione molto basse.

Ciò consente loro di attirare nuovi clienti di trading Bitcoin. In ogni caso, è sempre opportuno assicurarsi di scegliere un broker conforme alle normative. Comunque, è chiaro che, in questa particolare e innovativa ottica e in questa era del Bitcoin e dell’ecosistema finanziario decentralizzato, ha finalmente senso il motto “diventa la tua banca.” Naturalmente, oltre alle fluttuazioni dei tassi di cambio che influenzano i risultati, è necessario considerare diversi elementi prima di fare trading con Bitcoin, seppure, investire in Bitcoin, in qualsiasi momento della sua storia, si è sempre rivelato come uno degli investimenti più redditizi di tutte le asset class.

Poiché la fornitura di prodotti e servizi intorno alle criptovalute esplode e gli Stati lavorano sulla regolamentazione pertinente, ora è in gioco l’adozione di massa di Bitcoin. È indubbio che Bitcoin stia facendo notizia sempre più. D’altra parte, la sua impennata dall’inizio di quest’anno, ha alimentato l’attenzione, ma, al contempo ha anche accresciuto le preoccupazioni. Sebbene sia stata a lungo etichettata come un bene altamente speculativo, una imminente bolla di implosione, le performance del Bitcoin resta sorprendente. Perciò, andando a concludere, sebbene il Bitcoin sia stato a lungo vittima di sguardi condiscendenti, questa moneta virtuale sembra ora prendere il suo posto nel cuore delle alte sfere della finanza, attirando l’interesse di molte banche internazionali e l’attenzione dei governi di tutto il mondo.