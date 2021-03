In giro di notte senza motivo, 4 multe a Pisa: una segnalazione per possesso di droga

Questa notte, alle 2, una volante della polizia ha effettuato un controllo in un'autovettura con 4 persone a bordo. È successo in via Pungilupo a Pisa e tutte le persone sono state sanzionate per violazione della normativa in materia di contenimento del Covid-19, poiché circolavano dopo le 22 e senza giustificato motivo.

Uno dei soggetti inoltre, un 28enne di Pontedera, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e una di hashish. L'uomo è stato segnalato amministrativamente come assuntore di sostanze stupefacenti. Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura lo inviterà a sottoporsi ad un percorso di disintossicazione: in caso di rinuncia, l'uomo rischia sanzioni amministrative come il ritiro della patente di guida.