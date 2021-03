Incendio in una struttura ricettiva: primo piano a fuoco, ma attività era chiusa

I vigili del fuoco del comando di Pistoia e dei distaccamenti di Montecatini Terme e Pescia, stanno intervenendo a Chiesina Uzzanese, Via Vittorio Veneto, per un incendio che ha coinvolto una struttura ricettiva. L'incendio ha interessato il piano superiore della struttura che attualmente è chiusa. L'incendio è stato estinto e sono in corso le operazioni di smassamento e messa in sicurezza dei locali. Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono da accertare.